GdS | Lotito incontra il tecnico: accordo sull’ingaggio e intesa pure sul mercato

Summit a Formello: Maurizio ha chiesto cinque rinforzi, con il presidente restano da definire solo gli ultimi dettagli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo il lungo vertice, svoltosi ieri sera a Formello, la società biancoceleste potrebbe ufficializzare già nelle prossime ore l’arrivo di Sarri alla Lazio. Già da oggi gli agenti del tecnico toscano potrebbero arrivare a Roma

Ieri a Formello, l’ex allenatore di Juve e Napoli è entrato da un ingresso secondario per evitare la folla di cronisti e tifosi che si era assiepata nei pressi dell’ingresso principale. Ad accoglierlo c’erano il presidente Claudio Lotito e il d.s. Igli Tare, che gli hanno fatto conoscere le strutture del centro sportivo. Il gruppo ha poi lasciato Formello per trasferirsi in un ristorante della zona, dove il vertice è andato avanti fino a tarda ora. Si è parlato ovviamente di contratto, ma l’assenza al vertice degli agenti di Sarri ha fatto passare in secondo piano questo capitolo; resta in sospeso, infatti, la parte relativa ai bonus. Fondamentali, invece, sono le operazioni di mercato che la Lazio sarà chiamata ad effettuare: oltre all’acquisto di Kamenovic (classe 2000). Il tecnico ha dato il suo placet su alcuni dei nomi in ballo: Hysaj, Lykogiannis e Maksimovic per la difesa; Nandez e Thorsby per il centrocampo; Ilicic e Borré per l’attacco. Sarri ha anche ribadito che gli elementi già presenti in rosa sono giusti per il suo progetto, dunque, la Lazio sarà libera di agire come meglio crede in uscita.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: