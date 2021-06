Il Messaggero | Intanto un acquisto. Ecco Kamenovic

Come riportato da Il Messaggero, il nuovo acquisto della Lazio è Dimitrije Kamenovic, esterno sinistro del 2000, serbo. Atteso per mercoledì il suo arrivo a Roma; il giorno successivo effettuerà le visite mediche. Sarà accompagnato da Mateja Kezman, suo agente (ma anche di Marusic e Milinkovic). Se i controlli medici fossero ok, arriverà la firma: un contratto di cinque anni a circa 700.000 euro a stagione più bonus. Il suo ingaggio era stato perfezionato a gennaio, quando Inzaghi sedeva ancora sulla panchina biancoceleste.

