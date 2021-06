Il Messaggero | Lotito-Sarri, la fumata è a oltranza

Il tecnico ieri è sceso a Roma per incontrare Lotito e Tare. Il patron: ”Trattativa aperta, vediamo…”. In arrivo Ramadani.

Come riportato da Il Messaggero, Sarri si avvicina alla Lazio e nell’ambiente c’è un cauto ottimismo. Lotito, dopo aver fatto fisioterapia a Formello, sembrerebbe essere uscito di nascosto in un portone secondario del centro sportivo nell’ora di pranzo. O almeno era quello che si vociferava. In realtà il presidente biancoceleste è rimasto nel suo studio. Alle 18 Tare saluta Lotito, seguito alle 19:30 da Calveri. E’ lo stesso d.s. ad accogliere Sarri, accompagnato dall’avvocato Pellegrini, e a rimaterializzarsi insieme a lui alle 20 per l’incontro con Lotito. Fino a mezzanotte si è parlato solo dell’aspetto tecnico. Maurizio vorrebbe giocatori con precise caratteristiche, senza sacrificare i big (Correa e Lazzari). Lotito, però, storce il naso: ”La trattativa resta aperta, vediamo che succederà, ma al momento non c’è l’accordo”. Oggi Sarri verrà raggiunto dal suo agente Ramadani per un nuovo colloquio e parlare dell’ingaggio. Il tecnico toscano si è dato sabato come ultimo giorno. Tare è convinto di Sarri, Lotito ne teme la personalità; tuttavia, il tecnico toscano permetterebbe alla Lazio di fare un importante salto di qualità. Un’operazione da 25 milioni per Sarri e il suo staff, con premi legati ai 20 successi (300 mila), Champions (500 mila) e scudetto (1 milione) come parte accessoria.

Restano ancora aperte le ipotesi di Villas Boas e Vitor Pereira, qualora Sarri sfumasse. Qualora non dovesse venire a Roma, si rischierebbe di ripercorrere quanto accaduto nel 2016 con Bielsa, senza la possibilità di un Inzaghi in extremis.

