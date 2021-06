Il Messaggero | Lotito, spese pazze per rispondere a Mourinho

Negli ultimi giorni molti i nomi degli allenatori accostati alla panchina della Lazio: Gotti, Italiano, Mihajlovic, Mazzarri, Pirlo, Dionisi.

Come riportato da Il Messaggero, l’ingaggio di Sarri darebbe una forte scossa all’ambiente, soprattutto per una possibile diversa gestione economica. Lotito, infatti, non era mai arrivato a pagare 6 milioni lordi (più bonus) un tecnico, senza considerare l’ingaggio dello staff. In passato, la Lazio preferiva formare gli allenatori: Inzaghi e Petkovic, sono due esempi di come siano migliorati nella gestione della rosa biancoceleste. Forse, l’arrivo di Mourinho ha scosso Lotito nell’ottica di migliorare la Lazio, ad ogni costo. Vedremo.

