La Repubblica | Sarri a Formello per il sì con Lotito si tratta a oltranza

Vertice con l’allenatore toscano: sul piatto ingaggio, nuovo staff tecnico e mercato.

Come riportato da La Repubblica, dopo l’ufficialità di Inzaghi all’Inter, ieri Lotito ha incontrato Sarri a Formello. Il presidente della Lazio e il tecnico toscano si sono confrontati nel tardo pomeriggio sugli aspetti tecnici ed economici: la compatibilità di Lazzari negli schemi di Sarri (4-3-1-2 o 4-3-3), la possibilità di cedere Strakosha e Correa per rinforzare la rosa con due terzini, un centrocampista che possa fare la mezz’ala, e un esterno offensivo. Ieri il tecnico è partito da Figline Valdarno alle 16, è arrivato nella Capitale senza l’agente Fali Ramadani per sedersi a tavolino con Lotito e il ds Tare e discutere a 360° sul progetto biancoceleste.

Il colloquio ha dato esito positivo, ma la scelta spetta al presidente: vuole conoscere il tecnico, capire come accontentare le sue richieste. A livello economico l’intesa si raggiungerà su un triennale a 3 milioni più vari bonus per arrivare a 3,5, oltre all’ingaggio dei singoli componenti dello staff tecnico.

