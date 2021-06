LIVE – Sarri-Lazio, Lotito e Tare lasciano Formello. Sarri? Ipotesi pernottamento al centro sportivo

AGGIORNAMENTO 00.30 – Lotito e Tare hanno lasciato il centro di Formello dopo il lungo colloquio con Sarri. Del tecnico toscano però nessuna traccia. Incontro positivo ma che continuerà domani, c’è l’ipotesi che il tecnico sia rimasto dentro Formello. Probabilmente scelta dovuta per esigenze di coprifuoco. Domani si andrà avanti nella speranza della fumata bianca.

AGGIORNAMENTO 00.00 – Incontro finito, sono andati via in macchina da Formello sia Igli Tare che Lotito.

AGGIORNAMENTO 21.58 – Alessandro Pellegrini, una delle persone vicine a Sarri, è presente ad uno dei cancelli del Fersini

AGGIORNAMENTO 21.42 – Cresce l’attesa per la trattativa tra la Lazio e Sarri. Tanti tifosi hanno seguito con attenzione la vicenda negli ultimi giorni, e in questo momento c’è proprio una decina di tifosi fuori Formello.

AGGIORNAMENTO 20.40 – Maurizio Sarri è al centro sportivo della Lazio, a Formello.

AGGIORNAMENTO 19.57 – Maurizio Sarri è arrivato a Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 – Nel frattempo anche il Segretario Generale Calveri è uscito da Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 – L’incontro tra Sarri e Lotito sembrerebbe pronto ad andare in scena. Intanto, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare e Alessandro Matri lasciano Formello.

Mentre Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter, la Lazio stringe i tempi per chiudere il capitolo allenatore e proiettarsi con fiducia alla nuova stagione. Nella giornata di oggi dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo tra il Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito con il tutto che dovrebbe porre fine alla trattiva, in un senso o nell’altro. Sono ore decisive per il futuro della panchina biancoceleste che sogna il grande colpo dopo la delusione di appena una settimana fa.

