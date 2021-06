Nazionale, successo per gli Azzurri nell’amichevole contro la Repubblica Ceca: in gol anche Immobile

Allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il match amichevole tra Italia e Repubblica Ceca termina 4-0. Apre la gara l’attaccante della Lazio Ciro Immobile al minuto 23′ che insacca Pavlenka e firma l’1-0. Al 42′ arriva il raddoppio di Barella, mentre al 66′ è invece il turno di Insigne, che su assist di Immobile realizza il terzo gol azzurro. Al 73′ chiude le marcature Berardi, su assist di Insigne, che cala il poker. Un’altra vittoria per il c.t. Roberto Mancini nell’ultimo test pre Euro 2020 e per la prima volta nella sua storia, come riportato da Opta, l’Italia ha vinto otto partite consecutive in tutte le competizioni senza mai subire gol.

