Orrore a TMWRadio, Leonardi Petri sulla trattativa Sarri: “Come fa un comunista ad allenare la Lazio?”

Nel giorno in cui avanza la trattativa Sarri-Lazio, con l’agente del tecnico che ha incontrato Tare e Lotito, ai microfoni di TMW Radio ha parlato Leonardo Petri. Parole di ribrezzo del commentatore che ha così parlato della trattativa tra il tecnico toscano e la Lazio: “Se penso a un squadra che Sarri non può allenare è la Lazio: come fa un comunista a allenare la Lazio?”. Parole che fanno discutere e che meritano la giusta attenzione e anche la giusta risposta dalla stessa S.S. Lazio.

