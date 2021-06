Premier, il prossimo anno test dei ‘Robots-refs’. Decisioni di fuorigioco quasi istantanee

La FIFA è determinata a portare avanti il ​​suo piano per introdurre il sistema, che utilizza la tecnologia per dare decisioni di fuorigioco quasi istantanee. A partire dalla Coppa del Mondo 2022. Ora è emerso che gli esperti di Hawk-Eye, che hanno sviluppato la tecnologia della linea di porta e il VAR, hanno condotto test segreti in un club. Si dice che questi abbiano prodotto risultati “estremamente promettenti”, con l’estensione di test extra a The Etihad, Old Trafford, Anfield e Stamford Bridge.

Il sistema tiene traccia di 29 punti del corpo con gli assistenti arbitri allertati entro mezzo secondo dalla palla che viene giocata se un giocatore è in posizione di fuorigioco. Significherà la fine delle controverse sulle linee di fuorigioco. Gli arbitri dovranno solo utilizzare il VAR per verificare se il giocatore in “fuorigioco” stava interferendo con il gioco, giocando la palla o ostacolando un difensore o un portiere. Hawk-Eye ha utilizzato il suo sistema in “prove non live” in tre partite della Coppa del Mondo per Club di gennaio, con risultati che si dice siano stati estremamente positivi.

Fonte: Arsene Wenger e The Sun.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: