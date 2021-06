Salernitana, l’indiscrezione sulla nuova proprietà pronta a subentrare a Lotito

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Le Bombe di Vlad sono giorni cruciali per il cambio societario della Salernitana. La settimana prossima il contratto preliminare, firmato in precedenza dal notaio Gallavresi a Milano, dovrebbe diventare definitivo. Soci di maggioranza saranno i Della Valle, che pare subentreranno a Lotito attraverso una società francese di loro proprietà. I soci di minoranza dovrebbe essere due: il costruttore campano Rainone e Nicolò Beretta. La nuova proprietà si presenterebbe inoltre con un nuovo ticket sportivo. I maggiori indiziati sembrano poter essere Gianluca Petrachi come Ds e Walter Mazzarri allenatore. Aniello Aliberti sembrerebbe poter far parte della nuova dirigenza.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: