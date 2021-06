Salernitana non convocata all’Assemblea di Lega: il club chiede spiegazioni

Come riportato da Alfredopedulla.com la Salernitana ha inviato una lettera alla Lega Serie A per chiedere spiegazioni sulla mancata convocazione all’Assemblea di Lega prevista lunedì mattina a Milano. Attualmente la società granata non ha ancora ricevuto l’invito sebbene sia una delle tre neopromosse e come si legge nell’ordine del giorno avrebbe diritto alla partecipazione. Tuttavia il club di Lotito ha ancora il nodo proprietà, previsto dalle norme federali, da sciogliere.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: