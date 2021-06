Sarri-Lazio, Tare e Ramadani lasciano insieme Villa San Sebastiano | FOTO

AGGIORNAMENTO 13:10 – Il direttore sportivo Tare e l’agente di Maurizio Sarri, Ramadani sono usciti ora insieme da Villa San Sebastiano. L’incontro potrebbe proseguire a pranzo. Il Presidente Lotito ancora nella Villa, si attende la sua uscita.

Dopo il lungo incontro di ieri sera tra Sarri e la dirigenza della Lazio, anche oggi sarà una giornata importante per decidere il futuro della panchina biancoceleste. Secondo quanto riportato dal giornalista Valerio Cassetta, è in corso, in questo momento, l’incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il d.s. biancoceleste Igli Tare ed il procuratore di Maurizio Sarri, Fali Ramadani. Tutto si starebbe svolgendo a Villa San Sebastiano.

Incontro in corso in questo momento a Villa San Sebastiano tra il presidente della #Lazio, Claudio #Lotito, il ds Igli #Tare e il procuratore di #Sarri, Fali #Ramadani 🚬🚬🚬 — Valerio Alessandro Cassetta (@ValerioCassetta) June 4, 2021

