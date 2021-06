Sarri-Lazio, Pedullà: “Ramadani porterà stasera l’offerta della Lazio a Sarri. Ore calde”

Arrivano indiscrezioni sulla trattativa dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Secondo quanto da lui raccolto l’agente Fili Radmani oggi avrebbe anticipato il suo arrivo a Roma, inizialmente previsto per il tardo pomeriggio, per incontrare Lotito e Tare. Il direttore sportivo e l’agente come già anticipato hanno lasciato Villa San Sebastiano insieme. Segnale evidente che la trattativa per Sarri alla Lazio è sempre in piedi e sta entrando nel vivo sugli aspetti economici. In serata Ramadani potrebbe raggiungere Sarri in Toscana oppure comunicargli la proposta del club per le decisioni definitive. L’agente ha cancellato altri impegni di lavoro, priorità alla trattativa con la Lazio. La pista resta calda, in attesa che ci sia la quadratura di tutti gli aspetti. Continua poi Pedullà parlando tramite i social, ecco le sue parole: “Ramadani entro stasera porterà offerta Lazio a Sarri. Le firme solo quando ci saranno. Chi parla di firme ora, inventa. Siamo caldi, nel vivo più di ieri. Più tardi aggiornamenti”. Ore calde nella Capitale per scoprire il futuro tecnico biancoceleste.

#Ramadani entro stasera porterà offerta #Lazio a #Sarri. Le firme solo quando ci saranno. Chi parla di firme ora, inventa. Siamo caldi, nel vivo più di ieri. Più tardi aggiornamenti — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 4, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: