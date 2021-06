Vavro punta il dito contro Inzaghi: “Non mi voleva alla Lazio, per questo me ne sono andato”

Denis Vavro, che in questa stagione è stato in prestito nel club spagnolo dell’Huesca, farà ritorno a Formello, al termine degli Europei. Il difensore, intervistato dai microfoni della sua Nazionale, la Slovacchia, ha però puntato il dito contro il suo ex tecnico Simone Inzaghi, colpevole, a suo dire, della sua infelice esperienza con la maglia biancoceleste:

“Grazie al trasferimento all’Huesca sono tornato a divertirmi giocando a calcio, proprio come in Danimarca. Alla Lazio non è stato così, forse solo nei primi mesi dopo il mio arrivo sono stato felice. Ma Inzaghi non mi voleva, per questo me ne sono andato. Ora il mio futuro è incerto ma, se potessi scegliere, vorrei continuare a giocare nell’Huesca, i miei compagni mi hanno aiutato tanto”

