Cds | Amarezza Lulic: è senza squadra. E Jordan Lukaku torna a Formello

Capitano senza fascia e al momento senza squadra. Senad Lulic ai saluti, l’addio alla Lazio è scritto ma in queste settimane è stato cancellato anche il suo futuro allo Zurigo. Sembrava fatta invece il discorso si è complicato a un passo dalla firma, colpa dei cambi societari e l’addio in panchina di Massimo Rizzo. L’idea iniziale era quella di raggiungere la famiglia, già da 12 mesi in Svizzera. Una cosa è certa, Lulic avrebbe meritato un commiato diverso, magari davanti ai tifosi biancocelesti. L’ultima stagione è stata travagliata, chiusa con 20 presenze totali. Percorso inverso per Jordan Lukaku, di ritorno dall’Anversa, che non ha voluto riscattare il suo cartellino. Lontano da Roma ha sommato 29 gare, ritrovando continuità. A un anno dalla scadenza di contratto la Lazio non ha intenzione di prolungare bensì di cercargli una sistemazione definitiva. Il c.t. del Belgio Martinez non lo ha inserito tra i 26 convocati ma nelle 11 riserve e verrà chiamato solo in caso di emergenza. Il ritorno alla base è imminebte: Tare dovrà cercare di piazzarlo per non perderlo a parametro zero tra un anno esatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

