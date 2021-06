CdS | Borré ci crede e ora attende solo la Lazio

La concentrazione ora è solo sulla Colombia, a metà tra qualificazioni ai Mondiali e Copa America. Il sogno di Rafael Santos Borré dichiarato è quello di tornare in Europa, sperando che i rumors sulle manifestazioni d’interesse della Lazio dei mesi scorsi si possano trasformare in qualcosa di più concreto. Al momento non ci sono stati passi formali, ma il centravanti non ha mai smesso di crederci. Per questo ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il River Plate e di rifiutare due offerte dal Brasile: Gremio e Palmeiras. Lee strategie di mercato della Lazio però sono temporaneamente in stand-by, vincolate alla scelta del successore di Simone Inzaghi. Borré rappresenterebbe però l’occasione giusta per rinforzare l’attacco con un’operazione di mercato low cost (a parametro zero). È ipotizzabile che tra i nomi fatti con Sarri ci sia anche il suo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

