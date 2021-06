CdS | Come cambia la Lazio, Marusic è da rinnovare

Sarri costa più i Inzaghi e del vecchio staff della Lazio. Costerà soprattutto un intervento radicale, più incisivo, sul mercato. Lotito sa benissimo che passare dal 3-5-2 dopo quasi cinque anni al 4-3-3 lo costringerà a scelte impegnative sul mercato. Almeno un esterno d’attacco andrà preso, in attesa del rebus Correa da decifrare e da considerare in bilico. Se Lazzari fino a pochi giorni fa era considerato uno dei punti fermi, in una linea difensiva a quattro faticherebbe anche se nessuno può escludere che Sarri provi ad adattarlo. Certamente Marusic lo ha già fatto e si può adattare meglio. Il rinnovo del suo contratto è in sospeso da tempo, guadagna 800 mila euro, non c’era accordo per prolungare. Dal punto di vista tecnico la cosa più ovvia sarebbe prolungare Marusic e cedere Lazzari. Lotito dovrà aprire un’altra trattativa con Kezman, agente anche di Milinkovic. Prima di virare sull’Inter, Inzaghi aveva ricevuto garanzie di conferma di Milinkovic e Luis Alberto. Stesso discorso riferito a Sarri. Il tecnico toscano e tare sul mercato una quadra l’hanno trovata. Non prevedono rivoluzioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: