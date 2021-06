CdS | Correa accelera ma l’Argentina non lo rischia

Prosegue il cammino di Correa verso la Copa América. El Tucu Correa la scorsa notte ha potuto solo guardare i compagni di squadra che hanno giocato contro il Cile, nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, terminata 1-1. Non è stato convocato dal c.t. Scaloni, così come Montiel, Armani, Aguero, Otamendi, Alario e Nico Gonzalez. Il giocatore della Lazio sta recuperando dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori contro Roma e Torino e lo ha costretto alla sostituzione dopo 19 minuti contro il Sassuolo. Correa è ormai prossimo al rientro in gruppo a tutti gli effetti, ma per l’incontro con il Cile lo staff tecnico e quello medico dell’Argentina hanno preferito non rischiare. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: