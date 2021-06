CdS | Sarri a un passo dalla Lazio. È quasi fatta, manca la firma

Accordo vicinissimo. Non ci sono le firme e manca l’annuncio che può arrivare tra oggi e domani. Nelle prossime ore (se non hanno cominciato già ieri sera) passeranno alla stesura dei contratti con annesse clausole. Il procuratore del tecnico, Fali Ramadani, ieri di nuovo a colloquio con il presidente Lotito negli uffici di Villa San Sebastiano. Due ore di riunione da cui l’agente è uscito verso le 13 accompagnato da Tare. I contatti sono continuati a distanza con Ramadani che stava portando l’offerta a Sarri, rientrato la scorsa notte in provincia di Arezzo. Tra oggi e domani dunque si prevede la conclusione felice dell’operazione. Villas Boas e Pereira erano solo dei diversivi. Nelle ultime ore era stato contattato anche Liverani ma il discorso con il Comandante era avviatissimo e difficilmente si fermerà. Lotito ha capito che può essere l’uomo giusto per lanciare l’assalto allo Scudetto nel giro di un paio d’anni e completare il percorso di crescita della società. Lotito gli ha proposto 3 milioni di euro netti più bonus legati alla qualificazione in Europa League o Champions. Il premio scudetto salirebbe a un milione. Simone Inzaghi, in caso di firma, avrebbe percepito 2,5 di stipendio più 200 mila in caso di Europa League e 400 mila in caso di Champions. Anche lo staff di Sarri, accompagnato dal vice Martusciello, costerà nel complesso più dei collaboratori di Inzaghi. Il contratto dovrebbe avere durata biennale con opzione per la terza stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

