Coprifuoco, tutte le novità dal 7 giugno. Cosa c’è da sapere sulla zona bianca

Da lunedì 7 giugno nelle regioni gialle il coprifuoco scatterà alla mezzanotte e non più alle 23: è l’effetto del decreto legge del 18 maggio, che ha stabilito il nuovo calendario delle regole di contenimento del Covid.

Sempre da lunedì per le 7 regioni in zona bianca cadrà invece ogni regola relativa al coprifuoco. A partire dal 14 giugno si coloreranno di bianco anche Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, il 21 giugno toccherà a Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Campania e Provincia di Bolzano. Ultima la Valle d’Aosta, che dovrebbe virare dal giallo al bianco il 21 giugno, giorno in cui l’Italia intera potrà dire addio al coprifuoco. Niente limitazioni dunque per gli spostamenti e orari liberi per i locali pubblici.

Le serate quindi si allungano e si torna a cenare fuori. Un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha stabilito le nuove regole per i ristoranti. All’aperto in zona bianca non ci sono limiti, tranne il distanziamento di un metro tra i tavoli, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone. Unica deroga, la possibilità di far sedere insieme due nuclei familiari. In zona gialla resta il limite di 4 persone per tavolo, sia al chiuso che all’aperto. E c’è un numero massimo anche per gli spostamenti in zona bianca verso le abitazioni private, dove si può andare in sei persone, oltre ai figli minori. In zona gialla rimane il limite di quattro persone, oltre ai figli minori.

