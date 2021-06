GdS | Olimpico, ok ai tifosi: entrano i vaccinati in Italia, i guariti e chi fa il tampone

La Vezzali firma il decreto. I percorsi per i 15. 498 spettatori saranno 3. Bisognerà avere un certificato di guarigione dal Covid che non vada indietro nel tempo per più di sei mesi. Oppure si dovrà essere vaccinati, anche con una sola dose, ma da almeno 15 giorni. Due categorie che l’11 giugno comprenderanno circa la metà della popolazione italiana. Se non si rientrerà in queste fasce, sarà necessario sottoporsi nelle 48 ore precedenti la partita al test del tampone (anche quello rapido-antigenico in farmacia), con un esito ovviamente negativo. Ieri la sottosegretaria Vezzali ha firmato il decreto che battezza la deroga già annunciata, che permette di far saltare il tetto dei 1000 spettatori, valido dal primo giugno. Per certificare la vaccinazione ci vorrà un’autorità sanitaria italiana. Non varranno le dosi somministrate all’estero e chi verrà da fuori dovrà passare prima dal tampone. la FIGC inoltre ha previsto una differenziazione temporale degli accessi per evitare qualsiasi fila, con l’obiettivo di provare a vincere non solo sul campo, ma anche fuori. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

