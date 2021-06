Il Messaggero | Sarri dice sì: “Io voglio la Lazio”

Via la sigaretta, fuori la penna. Sarri dice sì in serata, è vera la sua volontà: “Voglio la Lazio perché secondo me ha ancora ampi margini di crescita”. Con questa frase ha persuaso Lotito che dopo 4 ore di faccia e le ultime riflessioni in nottata, ieri mattina ha presentato l’offerta giusta. biennale da complessivi 3,3 milioni più l’opzione per il terzo anno, in caso di Champions, automatica. Aumentati di poco i premi (700-800 mila euro) con la possibilità di centrarli con maggiore facilità visto che Sarri chiedeva uno sforzo sulla parte fissa. È una svolta storica, visto che Lotito sino all’ora di pranzo urlava ancora: “Sarri non ha ancora firmato nulla, c’è una trattativa e gli annunci vengono messi in giro apposta. Così, se dovesse saltare, tutti se la prenderebbero con la presidenza“. Oggi può chiudersi definitivamente la telenovela e iniziare una nuova era. Ci sono le garanzie tecniche. Sarri ha chiesto 4 acquisti, due top player. Poco più di una ventina di milioni arriveranno dall’Europa League, il resto del mercato si può fare con qualche giocatore meno funzionale al nuovo corso biancoceleste (magari Lazzari e Correa). Sarri però non chiede nomi, ma caratteristiche. Ramadani può portare Maksimovic a parametro zero. Pure Hysaj rientra prepotentemente. A lui piacciono Leiva e pure Escalante. Il lavoro più duro per Tare sarà quello di ridurre una rosa extralarge con il rientro dei prestiti. Sarri vuole lavorare al massimo con 24 elementi e parla di due ritiri differenti in località italiane. Lo riporta Il Messaggero.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: