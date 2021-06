Italia-Turchia, ecco tutte le indicazioni per i tifosi che accederanno all’Olimpico

L’11 giugno alle 21.00 ci sarà il match inaugurale degli Europei, Italia-Turchia. La gara si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma e l’accesso sarà garantito a poco più di 15mila tifosi. Gli spettatori unitamente al biglietto dovranno però essere in possesso di una delle seguenti certificazioni:

– Certificazione di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità è dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di 9 mesi dal giorno del completamento del ciclo vaccinale;

– Certificazione di avvenuta guarigione, rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità del certificato è di 6 mesi dalla data di fine isolamento (guarigione);

– Certificazione di negatività ad un test antigenico molecolare o rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (redatta esclusivamente in lingua italiana o inglese) effettuato in data non antecedente le 48 ore dall’inizio della gara.

All’interno dello stadio sarà poi obbligatorio rispettare il posto assegnato sul biglietto, mantenendo il distanziamento di 1 metro e l’utilizzo della mascherina sia all’esterno che nelle sedute interne dello stadio.

