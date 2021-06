L’Avv. Gentile: “Assurdo! Davvero qualcuno pensa che Lotito non voglia cedere la Salernitana?”

“Entro il 25 giugno sarà tutto a posto”. Ai taccuini del ‘Corriere dello Sport’, l’avvocato di Claudio Lotito, Gian Michele Gentile, ha fatto il punto sulla cessione della Salernitana, una cessione da definire appunto entro 20 giorni. “La cessione della Salernitana – prosegue – deve avvenire nel rispetto delle regole, senza strane interpretazioni delle norme. Il presidente Gravina avrebbe potuto risparmiarsi queste affermazioni, nessuno vuole dare strane interpretazioni delle Noif. Sarebbe meglio non lanciare questi sospetti, proprio per rasserenare l’ambiente”.

Gentile non si sbottona sulle trattative. Ma rassicura sulla volontà di Lotito di cedere: “Ma davvero c’è qualcuno che crede che Lotito non ceda la società dopo averla creata e risollevata? Cosa dovrebbe fare, portarsela a casa e metterla sul comodino? La Salernitana scomparirebbe, non potrebbe giocare neppure in B. Come si fa a pensare una cosa del genere?”

