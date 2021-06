Lulic ai saluti, i tifosi lo ringraziano con uno striscione: “Il 26 maggio ti ha reso immortale…”

Senad Lulic è ai saluti, il capitano biancoceleste non ha ricevuto alcuna proposta di rinnovo e pertanto, a 10 anni dal suo approdo nella Capitale, la sua esperienza alla Lazio sta per concludersi. I tifosi però, non dimenticheranno mai quel suo gol in finale di Coppa Italia, che valse il trofeo contro la Roma. Proprio per questo poco fa è apparso in onore di Lulic uno striscione sul muro che cinge il centro sportivo di Formello. Questa la dedica al capitano: “Il 26 maggio ti ha reso immortale, grazie Senad per sempre laziale!”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: