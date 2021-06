Pedullà | Calciomercato, passi avanti del Torino per Messias. Fissato il vertice

Junior Messias, calciatore del Crotone, lascerà sicuramente l squadra calabrese per trasferirsi in un nuovo club di Serie A. È quanto si apprende dalla notizia data dall’esperto di calciomercato Afredo Pedullà, secondo cui è il Torino la squadra più indicata per l’acquisto del centrocampista. Sulle sue tracce, ci sarebbero diverse squadre di A, tra cui la Lazio. La richiesta del Crotone è di 10 milioni bonus compresi, e i granata si stanno avvicinando a quella cifra. Importante sarà l’incontro fissato per la prossima settimana, che darà sviluppi important per la trattativa.

