Serie A, i migliori assistman del campionato: l’anno scorso Luis Alberto primo, ora neanche nei primi dieci

Non sono soltanto i bomber a fare la differenza e a decidere le partite con i gol, ma anche chi innesca i rifinitori e permette di trovare così la rete. Nella stagione di Serie A appena conclusa, è Ruslan Malinovskyi il miglior assistman del campionato, con 11 assist totalizzati. Nei primi dieci nomi della speciale classifica però non c’è il nome di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio infatti, in questa stagione ha realizzato solo 2 assist, contro i 16 dell’anno scorso che lo hanno reso protagonista assoluto, al vertice della classifica degli assistman di Serie A. Di seguito i top 10 assistman della stagione 2020/21:

Ruslan Malinovksyi (Atalanta): 11

Henrikh Mkhitaryan (Roma): 10

Rodrigo De Paul (Udinese): 10

Piotr Zielinski (Napoli): 10

Duvan Zapata (Atalanta): 10

Josip Ilicic (Atalanta): 9

Juan Cuadrado (Juventus): 9

Hakan Calhanoglu (Milan): 9

Romelu Lukaku (Inter): 9

Luis Muriel (Atalanta): 9

