SportWeek | Nazionale, Costacurta: “Pochi i gol segnati dal centravanti, spero che uno tra Immobile e Belotti…”. Del Piero: “Bisogna finalizzare di più”

Come riportato su SportWeek, Alessandro Del Piero e “Billy” Costacurta sono stati intervistati in merito all’Europeo che partirà venerdì 11 con l’Italia in campo contro la Turchia. Tra gli argomenti, i due si sono espressi, anche sul reparto offensivo della Nazionale. Queste le loro dichiarazioni sull’argomento:

Costacurta: “Spero che chi sarà il centravanti tra Immobile e Belotti possa trarre vantaggio proprio da tutto questo possesso palla, anche se il possesso in realtà aiuta poco il centravanti. ecco, se devo trovare un difetto all’Italia di Mancini lo individuo proprio nei pochi gol segnati dalla punta centrale, Perciò spero che la sorpresa positiva della Nazionale sia data proprio dal centravanti”. Del Piero: “La finalizzazione è da migliorare: di più e meglio. Magari con un attaccante da 5/6 gol durante il torneo”.

