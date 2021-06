TMW | Caicedo può seguire Inzaghi: l’Inter valuta l’acquisto dell’attaccante

Spunta un nome nuovo per l’attacco dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb i nerazzurri di mister Simone Inzaghi starebbero valutando il possibile acquisto di Felipe Caicedo. Il centravanti classe ’88, autore di 9 reti in 30 presenze stagionali con la Lazio, potrebbe così seguire il suo ex allenatore a Milano. Caicedo e i biancocelesti sono attualmente legati da un accordo in scadenza il 30 giugno 2022.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: