Juventus, Allegri sulle accuse di Antiriciclaggio: “Mi dichiaro estraneo da queste attività illecite”

A poche ore dalle prime notizie odierne che vedevano accuse nei confronti di Allegri per alcune segnalazioni diversi pagamenti dall’estero: in particolare di una società maltese accusata di raccolta illecita di giocate e sotto inchiesta per truffa aggravata, l’allenatore bianconero ha voluto fare chiarezza sulla questione dichiarandosi estraneo. Ecco le sue dichiarazioni affidate ad una nota ufficiale: “Con riferimento alle notizie pubblicate sul mio conto in data odierna, mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull’antiriciclaggio”.

