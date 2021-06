Per Lei Combattiamo Nazionale, Gravina: “All’Europeo l’obiettivo minimo è arrivare a Wembley” Nazionale, Gravina: “All’Europeo l’obiettivo minimo è arrivare a Wembley” Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il prossimo venerdì, con Turchia–Italia, inizierà Euro 2020. Tante le aspettative per gli azzurri di Mancini, squadra da cui ci si aspetta un netto miglioramento dopo la cocente delusione contro la Svezia. Il Presidente Federale Gabriele Gravina, a margine della visita nella sede del Veneto della FIGC, ha parlato dell’Europeo: “La Nazionale rappresenta oggi una sorta di elemento di riferimento di spicco della realtà del lavoro che vogliamo portare avanti. A prescindere da quello che sarà il risultato finale, aver rimesso in piedi la nostra Italia è già un grandissimo successo. Il nostro progetto ha basi molto solide, a Mancini abbiamo chiesto di raccontare una storia nuova, diversa e fatta di entusiasmo. Siamo una grande famiglia, lo si percepisce dai ragazzi. All’Europeo l’obiettivo minimo è di arrivare a Wembley. Un po’ di fortuna ci vuole, ma dove la fortuna incide poco è sulla progettualità“. Lo riporta tuttomercatoweb.com. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Per Lei Combattiamo @gabriele_rogani

More in Per Lei Combattiamo