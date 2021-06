PRIMAVERA1 | Cagliari-Lazio, le pagelle: tragedia collettiva. Novella brilla nel buio più totale, A. Marino fa solo gol belli

Furlanetto 5.5 – Non può nulla sui primi tre gol del Cagliari con Contini e Degosus (due volte) bravi a non concedergli possibilità di intervenire, ha parzialmente sulla coscienza la quarta rete di Contini non uscendo su un pallone che vaga in area piccola. Peccato, perchè nei primi venti minuti si era reso protagonista di due interventi prodigiosi.

Floriani 5 – Con Novella che spinge come non mai sulla corsia mancina è obbligato a preoccuparsi maggiormente della fase difensiva. Non riesce a chiudere sul nascere l’azione del due a due di Degosus, ma soprattutto si perde Contini sul secondo palo in occasione del quattro a tre decisivo.

Armini 5.5 – Prova a prendere in mano le redini della difesa. A piccoli tratti ci riesce, ma è troppo debole su Degosus che sigla il due a due e poi legge male l’azione del terzo gol facendosi trovare in mezzo tra Luvumbo e il solito Degosus.

Dal ’88 Pica SV

Franco 4.5 – Ha la grande colpa di rimettere in partita il Cagliari con un pasticcio difensivo incredibile: fallisce un appoggio comodo di testa al portiere spalancando la porta a Contini che da grande attaccante non si fa sfuggire l’occasione. È una mattinata da dimenticare la sua con delle responsabilità anche sulla doppietta di Degosus lasciato liberissimo al centro.

Novella 7 – Quando si invola sulla fascia sinistra è a dir poco incontenibile. Serve un assist al bacio per Castigliani, poi si mette in proprio seminando il panico nella difesa sarda e depositando in porta il momentaneo raddoppio. È presente in fase di appoggio e spinta nell’arco di tutti e novanta minuti con folate che mettono sempre paura agli isolani. Senza dubbio il migliore in campo.

A. Marino 6.5 – È sempre nel vivo del gioco e quando poco dopo l’ora di gioco arriva l’occasione giusta non si pregare e riporta in vantaggio la Lazio. Il gol è una perla: finta per saltare il difensore e tocco delicato d’esterno a saltare Ciocci.

Bertini 5.5 – È meno attivo del solito. Sufficiente la fase di costruzione dove comunque si affida spesso alla tecnica di Marino, pecca in fase di interdizione con i sardi che troppe volte riescono a penetrare centralmente.

Ferrante 4.5 – Menichini gli affida la maglia da titolare al posto di Czyz, ma il classe 2003 delude malamente. Non si fa notare quasi mai, ad eccezione di quando spara in cielo la comoda respinta comoda sparata in cielo dopo il rigore sbagliato da Raul Moro.

Dal ’85 Shehu SV

Raul Moro 5.5 – Tra alti e bassi. Nel primo tempo si fa notare solo per una serpentina chiusa bene da Ciocci, nella ripresa prima sale in cattedra fornendo l’assist a Marino e guadagnandosi un calcio di rigore che però sbaglia malamente e che pesa tantissimo nell’economia della sua prestazione.

Tare 5.5 – È il perno centrale del tridente offensivo. Parte bene occupando con continuità l’area avversaria e facendo anche un buon lavoro di sponda. Cala purtroppo con il passare dei minuti e dopo il pareggio del Cagliari non si vede quasi più con Menichini che lo sostituisce all’ intervallo.

Dal ’46 Cerbara 5 – Ha a disposizione metà gara per provare a sbloccarsi, ma non entra mai in partita. Si isola sulla fascia destra in attesa dell’accelerazione giusta che però non arriva mai.

Castigliani 6 – Parte alla grande: fa a sportellate con tutti e al primo pallone buono va a segno insaccando di testa. Sembra il preludio di una giornata da autentico protagonista ed invece la sua prestazione si abbassa di livello con il passare dei minuti senza regalare altri sussulti.

All. Menichini 5 – Prova a caricare i ragazzi in cerchio prima del fischio d’inizio per dare una scossa. I primi venti minuti gli danno ragione con una Lazio straripante, poi il blackout totale. I biancocelesti creano e distruggono. Lo fanno nel primo tempo facendosi riprendere dal doppio vantaggio, si ripetono nella ripresa sciupando tornando in vantaggio e sciupando il rigore del k.o.

