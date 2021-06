Sarri-Lazio, Di Giovambattista (Radio Radio): “Il tecnico ha firmato venerdì, lo staff ieri. Domani contratto in Lega”

Sono giorni d’attesa in casa Lazio. Dopo la partenza di Simone Inzaghi verso Milano, direzione Inter, il club capitolino ha messo nel mirino l’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri. Tra indiscrezioni ed insistenti voci, sono giorni che la vicenda sta tenendo banco e che i sostenitori laziali attendono gli sviluppi. In serata, attraverso il suo account Instagram, il direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista ha ricostruito quanto sa della questione Lazio-Sarri: “Il 3 giugno l’allenatore ha varcato le soglie di Formello, ad accoglierlo c’erano il presidente Lotito e Tare: il tecnico è rimasto da subito incantato dalla struttura che ha trovato. In precedenza aveva già incontrato il ds in Toscana e da subito aveva scelto la Lazio. Anche parlando con il patron laziale l’intesa è arrivata nell’immediato, l’unico aspetto da limare era tecnico-finanziario. La base della rosa biancoceleste, Sarri la ritiene molto buona, però chiede 5/6 cessioni e tre acquisti importanti (titolari): un esterno mancino, un centrocampista ed un difensore. Dopo il colloquio di giovedì sera, il toscano ha lasciato il centro sportivo rimanendo comunque a Roma: nel frattempo gli avvocati hanno perfezionato gli ultimi dettagli fino a tarda notte. Nello staff di Sarri ci saranno Pertugio, Ianni e ed il preparatore dei portieri Ninci (che collaborerà con il mister Adalberto Grigioni), mentre l’allenatore in seconda sarà Martuscello. In definitiva venerdì Tare ha incontrato Ramadani: la firma del mister è arrivata in giornata. Il 4 quindi la Lazio aveva la firma di Sarri, mentre ieri sono arrivate anche quelle dei suoi collaboratori. L’ultimo a mettere nero su bianco l’accordo è stato Martuscello, figura fondamentale per Sarri. Domani la Lazio deposita il contratto in Lega ed annuncia Sarri e tutto lo staff“.

