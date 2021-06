Sarri-Lazio, Jacobelli: “Trattativa agli sgoccioli, Lotito apre un capitolo importante della storia biancocelste”

Il direttore di TuttoSport Xavier Jacobelli, intervenuto durante la diretta Instagram del direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, ha parlato della panchina della Lazio: “Anche a noi risulta che siamo agli sgoccioli della trattativa. Si tratterebbe di una svolta epocale per la Lazio. Tutto può accadere finchè non arrivano le ufficialità, lo abbiamo visto con Inzaghi, ma dovremmo essere in dirittura d’arrivo. Lotito ha i suoi tempi, lo sappiamo, ma sta portando avanti una trattativa importante. E’ un colpo importante anche per i tifosi e per la rivalità capitolina, visto l’arrivo di Mourinho. Penso che la Lazio stia per chiudere un grandissimo acquisto, farà un gran bene al nostro calcio, Sarri ci è mancato molto. I biancocelesti stanno aprendo un capitolo molto importante della sua storia“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: