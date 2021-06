Sarri-Lazio, Pedullà: “L’accordo è totale, servono intese con lo staff. Ad oggi non ha altre offerte”

Ore frenetiche queste in casa Lazio per conoscere quale sarà il prossimo allenatore che siederà sulla panchina biancoceleste. Un nome si sta proponendo in maniera sempre più forte ed è quello di Maurizio Sarri. La Lazio lo vuole e l’allenatore vuole la Lazio, ma al momento, come fa sapere il giornalista Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo Twitter, l’intesa non è ancora totale: c’è l’accordo tra Lotito e Sarri, ma rimane il nodo legato allo staff che dovrà essere risolto entro domani, con Tare che deve accelerare le pratiche. Inoltre fa sapere come ad oggi non ci siano altre offerte per l’allenatore toscano e che il Tottenham è solo fantasia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: