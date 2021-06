SOCIAL| Scelto il gol della stagione della Lazio – VIDEO

Tramite i profili social della Lazio è stato votato il gol della stagione biancoceleste: si tratta di quello siglato da Adam Marusic contro l’Atalanta nella vittoria di Bergamo per 1-3. Il gol che ha aperto le danze in quella partita venne siglato da lontano con un tiro a giro imprendibile per Gollini, una vera prodezza pera una partita che serviva da riscatto per la sconfitta su quel campo ricevuta in Coppa Italia.

