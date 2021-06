TMW | Sarri-Lazio, nuovi contatti: attesa per domani la firma

Prosegue la trattativa tra Maurizio Sarri e la Lazio per il suo approdo in biancoceleste. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti, e per questo sarebbe domani il giorno della firma del tecnico. Lotito avrebbe concesso a Sarri fino a martedì per mettere nero su bianco, ma potrebbe essere domani il giorno della fine della telenovela.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: