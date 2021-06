Trattativa Sarri-Lazio, Baiocchini: “Avanti positivamente. Domani potrebbe essere il giorno per firme e ufficialità”

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro della panchina della Lazio e quello del tecnico Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini sul proprio profilo Twitter, la trattativa va avanti positivamente e senza intoppi. Servono solo i tempi tecnici per superare gli ultimi aspetti, e domani sembrerebbe il giorno decisivo per le firme e l’ufficialità.

#Lazio – #Sarri avanti positivamente e senza intoppi. Tempi tecnici per sistemare gli ultimi aspetti, domani potrebbe essere la giornata decisiva per firme e ufficialità @OfficialSSLazio @SkySport — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) June 6, 2021

