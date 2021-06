Baiocchini: “Oggi sarà la giornata decisiva per la firma, sarebbe bello annunciare Sarri nell’anniversario di Maestrelli”

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della trattativa della Lazio con Maurizio Sarri: “Nel weekend hanno lavorato per tutti i dettagli, compresi quelli dello staff. Si tratta di 5/6 persone, le sue fidate, non si tratta neanche di un gruppo corposo. Da quello che so, oggi sarà la giocata decisiva per la firma dei contratti. Non so se oggi sarà fatto l’annuncio, ma c’è la coincidenza dell’anniversario di Maestrelli nuovo allenatore della Lazio, non so se la società ci abbia pensato. Cosa può dare al club? Un cambio importante all’impronta di gioco, dopo anni di 3-5-2. Le sue idee, la sua diversa concezione di calcio, dinamico e aggressivo, quindi idee molto interessanti. Sono curioso di vivere il dualismo tra Sarri e Mourinho, è bello vedere due personaggi di questo carisma e spessore che già in Inghilterra si sono “pizzicati” alcune volte. Lui è molto duro anche nei confronti dei propri collaboratori, vuole sempre che venga fatto ciò che dice lui. Può dare visibilità all’immagine della Lazio”.

