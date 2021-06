Calciomercato.com | Lazio-Sarri, firme sul contratto: atteso il comunicato

La trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri potrebbe essere finalmente giunta al termine. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in questi minuti Maurizio Sarri starebbe apponendo le firme sul contratto che lo legherebbe alla Lazio, per poi giungere all’annuncio ufficiale. Per lui un biennale con opzione per il terzo, a tre milioni di euro l’anno più bonus rispetto ai piazzamenti in classifica della Lazio.

