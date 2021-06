Il Tempo | Sarri, è l’ora della firma

Il sogno sta per diventare realtà. E attesa per oggi la firma che legherà Maurizio Sarri alla Lazio per i prossi mi due anni. Tutto in dieci giorni. Il pri mo contatto risale a venerdì 28 maggio, quando Lotito in persona sondò la disponibi lità dell’allenatore 62enne ad accettare la panchina biancoceleste. Il 31 si è libe rato dalla Juventus (ricevendo una buonuscita da 2,5 milioni), poi l’arrivo a For mello anticipato dal collo quio privato in Toscana con il diesse Tare. Il summit con l’agente Ramadani ha spia nato la strada, ieri gli ultimi dettagli tecnici relativi allo staff. Il vice sarà Giovanni Martusciello, già primo assi stente dell’allenatore duran te la stagione alla Juventus, mentre gli altri collaboratori saranno Marco Ianni (assistente tecnico), Andrea Pertugiò (preparatore atletico) e Massimo Ninci (preparatore dei portieri), oltre ad Adalberto Grigioni (storico preparatore dei portieri della Lazio, in biancoceleste da 16 anni). Un sospiro distoglievo dopo che sul web era stato svelato un incontro tra Lotito e IAchini nella serata di sabato. Nonostante avesse deciso di puntare tutto su Sarri, la società ha sempre portato avanti il casting degli allena tori in caso non si fosse riusciti ad andare a dama con Maurizio. Vitor Pereira e Villas-Boas le prime alternati ve, con Andrea Pirlo sullo sfondo. Non si è mai appro fondito il discorso per Gal tier, che comunque era uno dei nomi presi in considerazione dal diesse. Semplici piani B. Salvo clamorose sorprese (con la Lazio non si sa mai), non serviranno. Un colpo che l’ambiente laziale aspet tava da tempo: nella gestio ne Lotito non era mai arriva to un allenatore di questo livello, riconosciuto a livello internazionale. Non regge neanche il paragone con Bielsa, siamo su due pianeti diversi. Confermati anche i dettagli economici dell’affare. L’allenatore firmerà un biennale a 3 milioni di euro più bo nus: l’ingaggio è destinato ad aumentare in caso di ami vo tra le prime quattro (500mila euro). L’accordo sullo stipendio non è stato certo un problema, anzi. C’è stata massima disponibilità sin da subito a venirsi incon tro. La voglia di tornare sul campo ha vinto su tutto. Sarri però ha voluto parlare in maniera approfondita del progetto tecnico del club: ha chiesto di trattene re tutti i big e si è detto dispo sto ad accettare cessioni, sol tanto se i giocatori partenti verranno sostituiti con altri di pari livello. Tra le priorità in entrata sono stati indicati dall’allenatore un terzino che possa giocare su entram be le fasce (potrebbe essere Hysaj) e un mediano (piace molto Torreira). Tra i nomi accostati anche quelli di Maksimovic e Boateng, entrambi liberi da vincoli contrattuali. La squadra tornerà a giocare con la difesa a quattro (4-3-1-204-3-3), di penderà dai calciatori che verranno acquistati. Decisi va sarà anche la posizione di Luis Alberto, che potrebbe rimanere nel ruolo di mezzala oppure tornare sul la trequarti.Acerbi, Milinko vice Immobile gli altri punti fermi. Un passo alla volta. Il primo, enorme, si chiama Maurizio Sarri. Il Tempo\Daniele Rocca

