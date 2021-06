Inchiesta Report, Morabito: “Muriqi? Inzaghi si metteva alle mani nei capelli. Strano pagarlo 18 milioni”

Il noto esperto di mercato Vincenzo Morabito, è intervenuto in un’inchiesta fatta da Report. La trasmissione in onda su Rai3, si è occupata delle anomalie che caratterizzerebbero il mondo dei procuratori di Serie A e non solo. Tra gli accusati, oltre ai vari agenti, ci sarebbe il Ds della Lazio Igli Tare, per alcuni movimenti sospetti fatti con la Società albanese di sua proprietà e del fratto Genti, legati all’operazione che ha portato Vedat Muriqi a Roma. Proprio in merito alla questione del trasferimento dell’attaccante kosovaro, Morabito si è così espresso:

“Tare ha il fratello che è il console albanese a Istanbul e improvvisamente paghi 18 milioni un giocatore che è una pippa… Inzaghi mi ha detto: io mi metto le mani nei capelli. Muriqi, comprano Muriqui… 18 milioni di euro, che per la Lazio, 18 milioni sono tanti: è un bidone pazzesco”.

