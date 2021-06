La Repubblica | Staff, acquisti e ritiro: tutto pronto per Sarri

Sarri vuole la Lazio e la Lazio vuole Sarri: l’intesa economica c’è, quella tecnica anche. Ep pure la firma non è ancora arri vata. Il motivo? Da un lato, si stanno mettendo a punto i contratti dell’allenatore (ieri lega li al lavoro per ore) e dei suoi 4 collaboratori (Martusciello il vice, Tognaccini il preparato re atletico), dall’altro – ecco il vero nodo – Sarri pretende ga ranzie sulla reale possibilità di arrivare a quei 3-4 nuovi gioca tori chiesti dall’allenatore, da prendere prima della partenza per il ritiro (quindi entro il 10 luglio, più o meno). Preoccupazioni legittime, perché il bilancio della Lazio ri sentirà delle perdite derivanti dal Covid e muoversi sul mercato sarà più complicato. Lotito e Tare però hanno fatto del le promesse, Sarri sarebbe ben disposto e infatti la situazione potrebbe sbloccarsi oggi, con l’attesissima fumata bianca. Sono ore delicate, in bilico non c’è soltanto il futuro di un tecnico, ma le ambizioni e i sogni di un’intera tifoseria. Che è abituata alle attenuanti trattative del club e teme la grande beffa: è successo con Bielsa, il rinnovo di Inzaghi, le trattative legate a Giroud e David Silva. Lotito è inquieto, la posta in palio è alta: annunciare l’ingaggio di Sarri significa continuare nel percorso di crescita, mentre il mancato arrivo dell’ex tecnico della Juve sarebbe visto come un passo indietro del club. Le alternative, del resto, non affascinano, da IAchini (c’è stato un contatto con Lotito) a Pirlo, da Villar-Boas a Pereira, sono i piani B, ma nessuno vuole pensarci. Nella testa dei tifosi c’è solo Sarri, protagonista anche in passato di trattative e corteggiamenti lunghissimi prima di sposare un nuovo progetto. Per lasciare l’Empoli per il Napoli e poi lo stesso Napoli per il Chelsea ha impiegato mesi, così come per accettare la Juventus, con Agnelli che per tre volte è volato a Londra da lui. È un personaggio com plesso, Sarri, abituato a valuta re con la massima attenzione ogni aspetto prima di cambiare re le proprie situazioni di vita. Lotito è deciso ad aspettarlo, sperando di avere proprio og gi la risposta positiva: per por tarlo a Roma è andato oltre i suoi parametri, trovando l’inte sa su un biennale (con opzione per il terzo anno) che con i bo nus può toccare i 4 milioni a stagione. Altra delusione in tanto per la Lazio Primavera, sconfitta in rimonta 4-3 a Ca gliari: a tre giornate dalla fine, i biancocelesti di Menichini so no condannati ai play-out per evitare la retrocessione. La Repubblica\Giulio Cardone e Riccardo Caponetti

