Il Messaggero| Lazio-Sarri, contratti inviati: si chiude nelle prossime ore

Questa volta può esserci la svolta definitiva, si può chiudere. Secondo quanto riportato da Il Messaggero entro questa sera verranno inviate le firme di Sarri e dei suoi collaboratori alla Lazio ed ai suoi legali. Hanno avuto il tempo di leggere bene ogni passaggio dei contratti e, dunque, di porre nero su bianco per la chiusura definitiva di questo accordo. Il contratto di Sarri prevede due anni con opzione per il terzo a poco più di tre milioni di euro a stagione, con ampi bonus in caso di vittorie nelle coppe o di qualificazione in Champions League. Inoltre la Lazio vorrebbe riuscire ad annunciare l’allenatore oggi, nel giorno dell’anniversario dell’approdo di uno storico allenatore della Lazio sulla panchina biancoceleste, ovvero Maestrelli.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: