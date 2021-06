LAZIO WOMEN | Domani la premiazione in Campidoglio. Presenti la sindaca Raggi e il presidente Lotito

Domani pomeriggio ale ore 17:00, è programmata la premiazione in Campidoglio della Lazio Women, a seguito della vittoria del campionato cadetto. La cerimonia si svolgerà nella sala della Protomoteca, alla quel prenderanno parte la Sindaca Virginia Raggi, Ludovica Mantovani (Figc) i e il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Durante la premiazione, verrà consegnato alle ragazze ed allenatrice Carolina Morace il riconoscimento istituzionale, per la vittoria del campionato di Serie B e la conseguente promozione in A.

