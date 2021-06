Lazio Women, Morace: “Il Presidente Lotito è molto competitivo, vuole fare le cose al massimo”

Carolina Morace, Coach della Lazio Women, è intervenuta quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Abbiamo continuato a lavorare per migliorare ancora le ragazze, soprattutto sul piano fisico. Ora hanno dieci giorni di riposo, poi ricominceranno ad allenarsi seguendo i nostri programmi personalizzati. Gradoni? Per fare la forza, l’ideale è la palestra. Bisogna però adeguarsi, così abbiamo trovato una via di mezzo. Promozione? Questa mattina ho ricevuto i complimenti di due persone che non conosco per la cavalcata fatta, la soddisfazione continua ad esserci. Questo campionato non è stato facile da vincere.

Oggi la gente mi riconosce per quello che sto facendo nel femminile, proprio perché vedono di più le partite: parliamo di un mondo in evoluzione. Il Presidente Lotito, come me, è molto competitivo e vuole fare le cose al massimo. In Italia purtroppo girano pochi soldi, rispetto all’Inghilterra, per questo bisogna compensare tutto con le idee”.

