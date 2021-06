L’ex Inter Fabio Galante su Inzaghi: “Nella Lazio ha fatto molto bene, speriamo non gli vendano tanti giocatori”

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto Fabio Galante, ex calciatore dell’Inter, attualmente osservatore dei nerazzurri. Galante si è espresso sull’arrivo di Simone Inzaghi a Milano. Ecco le sue parole: “Conte andando via lascia un vuoto, si era creata una grande sinergia con tutti i calciatori: era la strada giusta per vincere ancora tanto. Inzaghi nella Lazio ha fatto molto bene per tanti anni, lo scorso anno se non fosse arrivata la pandemia sarebbe stata una candidata per lo Scudetto. A sprazzi ha fatto un bel gioco, con tanti bravi calciatori come Immobile, che va sempre tra i 25 e i 30 gol all’anno, o lo stesso Milinkovic-Savic. Inzaghi ha dimostrato di essere all’altezza. Poi sappiamo che lavorare all’Inter non è facile: arriva dopo due allenatori di grande personalità e carisma come Spalletti e Conte, ma penso che Simone abbia tutte le qualità per imporre le sue idee e il suo gioco. Speriamo non gli vendano tanti calciatori, perché come tutti gli allenatori se non hai calciatori, non raggiungi gli obiettivi, come Spalletti, Mourinho e Ancelotti negli ultimi anni“.

