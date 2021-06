Lotito dopo l’assemblea di Lega: “Se ci sono rimasto male per Inzaghi? Chiedete a lui. Giorno buono per Sarri? Non lo so” – VIDEO

Al termine dell’assemblea di Lega, il patron biancoceleste Claudio Lotito ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sull’addio di Simone Inzaghi e sul possibile arrivo di Maurizio Sarri in biancoceleste. Ecco le sue parole: “Se ci sono rimasto male per Inzaghi? Chiedete a lui. Oggi è il giorno buono per Sarri? Non lo so“. Lo riporta calciomercato.it.

