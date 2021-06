Morabito: “L’addio di Inzaghi? Ha fatto bene. Sarri l’ideale, ma Lotito ha grandi abilità nelle scelte”

L’esperto di calciomercato Vincenzo Morabito, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, per parlare della situazione allenatore in casa Lazio. Sono ore calde in attesa del nuovo tecnico che siederà sulla panchina biancoceleste, che Morabito ha così commentato:

“Giusto l’addio di Inzaghi alla Lazio? Secondo me sì. Vista la sua onestà intellettuale avrà riflettuto: si è poi aperta la pista dell’Inter e ha fatto bene. Se prendono Sarri al suo posto, poi, fanno bene: ci sarebbe una bella sfida in città con Mourinho. Non dimentichiamoci però dell’abilità di Lotito nelle scelte”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: