Nazionale, Immobile: “Io poco tecnico, ma compenso con la tenacia. Nello spogliatoio mi faccio sentire”

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile, ha parlato questa sera durante il docu-film della Rai “Sogno Azzurro”. Il bomber napoletano, è attualmente impregnato con la Nazionale italiana per l’Europeo che si appresta ad iniziare tra pochi giorni.

Queste le parole di Immobile:

“La mia personalità è abbastanza forte. Nello spogliatoio mi faccio sentire molto, se ho qualcosa da dire lo dico senza problemi. Non sono dotatissimo tecnicamente, ma compenso con la tenacia, la fame, il lavoro”. Poi, sull’amicizia con Belotti: “Siamo amici da tempo, per me è un orgoglio quando fa gol lui. Avendo un gioco simile, riesco a capire meglio se ciò che sta facendo l’altro in campo sia giusto o sbagliato”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: